Kocaeli Üniversitesi 165 kişi alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 165 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Kocaeli Üniversitesi 165 kişi alacak
14 Mart 2023 Salı 07:22

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. İlanda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.


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