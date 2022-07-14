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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Temmuz 2022 Perşembe 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca Üniversitenin internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir ve şahsen yapılacaktır.


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