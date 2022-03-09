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Koçarlı Belediyesi memur alacak

Koçarlı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Koçarlı Belediyesi memur alacak
09 Mart 2022 Çarşamba 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.


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