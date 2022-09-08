TARKAN'DAN İZMİR AÇIKLAMASI
TARKAN'DAN İZMİR AÇIKLAMASI
0
USTA OYUNCUNUN ANNE ACISI!
USTA OYUNCUNUN ANNE ACISI!
0
WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK
WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK
0
İZMİRLİ MUHTARLAR SAHNEDE DEVLEŞTİ
İZMİRLİ MUHTARLAR SAHNEDE DEVLEŞTİ
0

Kocası dövdü, ağabeyi sahip çıkmadı! Genç kadın canına kıydı!

Kocası dövdü, ağabeyi sahip çıkmadı! Genç kadın canına kıydı!
08 Eylül 2022 Perşembe 11:33

Mersin'de 20 yaşındaki Celile Hami, iki yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Fadıl Hakim'den sürekli şiddet görmeye dayanamayınca ağabeyinin yanına sığındı. Ancak ağabeyinden de olumsuz yanıt alan genç kadın, evin çatısında kendini asarak intihar etti

Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle Türkiye’ye gelen Celile Hami, 2 sene önce Fadıl Hakim ile dini nikah kıyıp, Mersin’e yerleşti. Hakim, iddiaya göre bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşadığı Celile Hami’ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada hamile kalan Celile Hami, 2 ay önce Fadıl Hakim’in darbetmesi sonucu bebeğini düşürdü. Fadıl Hakim’in şiddetine dayanamayan Celile Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami’nin, Yüreğir ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evine geldi.

'Aldatmakla suçlanıp, sürekli şiddet gördüğünü ağabeyine anlatan Celile Hami, Hakim’den kurtulmak ve yanlarında kalmak istediğini söyledi. Muhammed Hami ise "O senin kocan. Onun yanına döneceksin. Burada kalamazsın" dedi.

Dün sabah saatlerinde çamaşır sermek için 3 katlı binanın çatısına çıkan komşuları, Celile Hami’yi odunlukta ipe asılı halde buldu. Olayı öğrenip çatıya çıkan Muhammed Hami, kardeşini kucaklayıp aşağı indirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Celile Hami’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Celile Hami’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #intihar #suriyeli #ölüm #kadın şiddet
Önceki Haber
Anlaşmalı boşanma aşamaları ve şartları
Sonraki Haber
Narlıdere 9 Eylül'ü yelken yarışı ile kutlayacak
Anlaşmalı boşanma aşamaları ve şartları
Anlaşmalı boşanma aşamaları ve şartları
0
Üniversiteye güvenlik görevlisi alınacak
Üniversiteye güvenlik görevlisi alınacak
0
Zonguldak'taki kesik baş cinayetinden yeni gelişme! Kardeş tutuklandı!
Zonguldak'taki kesik baş cinayetinden yeni gelişme! Kardeş tutuklandı!
0
Gaziantep'te acı olay! Babasını bıçakla öldürdü, kendini astı!
Gaziantep'te acı olay! Babasını bıçakla öldürdü, kendini astı!
0
Mersin'deki yangın 29 saat sonra kontrol altında!
Mersin'deki yangın 29 saat sonra kontrol altında!
0
Kiracı, ev sahibini öldürdü
Kiracı, ev sahibini öldürdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.