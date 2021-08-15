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Kocasını öldürmüştü, ilk sözleri ortaya çıktı!

Balıkesir’in Karesi ilçesinde fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat Aydın'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Rümeysa Aydın (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kocasını öldürmüştü, ilk sözleri ortaya çıktı!
15 Ağustos 2021 Pazar 13:41

İlçeye bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi’nde, 7 yıllık evli Murat Aydın ile Rümeysa Aydın arasında tartışma çıktı. Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öldürme amacı olmadığını, tüfeğin dolu olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatıp tetiğe bastığını söyleyen Rümeysa Aydın, gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü öne sürdü. Eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Rümeysa Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Murat Aydın’ın cenazesi Ziyaretli Mahallesi'nde defnedilirken, çiftin 2 çocuğu Balıkesir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #cinayet #kocasını öldürdü #rümeysa aydın
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