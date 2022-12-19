Kolu alçılı ve alkollü sürücü kaza yaptı: 1 kişi yaralandı

Bursa'da bir araç metro duvarı ile kaldırıma çarptı. Araçta bulunan bir kişi yaralanırken, sürücünün hem kolu alçılı hem de alkollü olması dikkat çekti

Kaza, saat 05.30 sıralarında Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kolu alçılı Haluk A. yönetimindeki 16 HZ 627 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metro duvarı ile kaldırıma çarptı. Kazada otomobildeki Şenol K. yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K.'nin durumunun iyi olduğunu belirtildi. Kaza sonrası ise sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflemeyi reddedip, kaçmaya çalıştı. Polisin engellediği Haluk A., ikna edilip, alkolmetreyi üflemesi sağlandı. 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı. Haluk A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.