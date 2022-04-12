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Komşuların kanlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Komşuların kanlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
12 Nisan 2022 Salı 15:00

Çorum'un Beyoğlan köyünde iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada tüfekle vurulan iki kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

 

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlan köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve komşu olan Kaçmaz ile Filiz aileleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Aile fertlerinden Ahmet Filiz, komşusu Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada diğer aile fertlerinin de silahla ateş etmesiyle her iki taraftan 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kavgaya karışıp, silah kullandığı iddia edilen 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum #kavga #ölüm #aile kavga #komşu kavga
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