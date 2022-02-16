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Komutanı arkadaşı sanan askerin o anları

16 Şubat 2022 Çarşamba 14:15

Sosyal medyada yayılan bir video, beğeni yağmuruna tutuldu. Komutanını devresi sanıp elini omzuna atan asker, rütbeleri görünce panik yaşadı. O anlar izlenme rekoru kırdı


Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sanan başka bir asker, elini önündeki kişinin omzuna attı.

Ancak asker, saniyeler sonra rütbelerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.

Etiketler; #komutan #asker #video #sosyal medya
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