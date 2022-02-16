Komutanı arkadaşı sanan askerin o anları

Sosyal medyada yayılan bir video, beğeni yağmuruna tutuldu. Komutanını devresi sanıp elini omzuna atan asker, rütbeleri görünce panik yaşadı. O anlar izlenme rekoru kırdı



Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sanan başka bir asker, elini önündeki kişinin omzuna attı.

Ancak asker, saniyeler sonra rütbelerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.