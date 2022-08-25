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Kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

Kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
25 Ağustos 2022 Perşembe 16:01

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı, eşinin ise ev kadını olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #trafik kazası #otobüs durağı #ölüm
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