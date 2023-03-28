Kontrolden çıkan otomobil trafik uygulama noktasına daldı; 5’i polis, 6 yaralı

Eskişehir’de, çevre yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, trafik uygulama noktasına daldı. Polis araçlarına çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü ile 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, Ankara- Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Burak Y.’nin kontrolünü yitirdiği 26 ADL 179 plakalı otomobil, trafik uygulama noktasına daldı. Park halindeki bir araç ile uygulama noktasında değişim yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait ekip aracına çarpan otomobil, ters döndü. Kazada, otomobilin sürücüsü Burak Y. ile 5 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralı polisleri ziyaret edip, kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.