Konya'da 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Dudu ve Engin Yıldırım yaşamını yitirdi, Samet Güneş ise ağır yaralandı. 

Konya'da 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
23 Mart 2023 Perşembe 07:47

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Dudu, Engin Yıldırım ve Samet Güneş, tabancayla vurularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Dudu ve Engin Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Samet Güneş ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Önceki Haber
İzmir'de Ramazan davulcuları maniler ile göreve başladı
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Sağlık Bakanlığı 10.900 kişi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.900 kişi alacak
0
500 personel alınacak
500 personel alınacak
0
Avcılar sahilinde cips tartışması; otomobil ile ezilerek öldürüldü
Avcılar sahilinde cips tartışması; otomobil ile ezilerek öldürüldü
0
Camide çıkıp, sokağa taşan tartışmada başından darbedildi; kurtarılamadı
Camide çıkıp, sokağa taşan tartışmada başından darbedildi; kurtarılamadı
0
İş yerinde başından vurularak öldürüldü
İş yerinde başından vurularak öldürüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.