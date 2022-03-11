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Konya'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi (35) arkadaşları ile yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Konya'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
11 Mart 2022 Cuma 13:06

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Eve gelen arkadaşları Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Evde detaylı inceleme yapan ekipler, Fadayi'nin arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.

Fayzullah Fadayi'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #ölüm #bıçaklama
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