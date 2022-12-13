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Konya'da cinayet! Üç çocuk annesi kadın, kayınbiraderini öldürdü! Nedeni ise...

Konya'da cinayet! Üç çocuk annesi kadın, kayınbiraderini öldürdü! Nedeni ise...
13 Aralık 2022 Salı 14:23

Konya'da cinayet haberi! 39 yaşındaki Ayşe T., kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eşinin kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe T.'ye, eşinin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verilen ve birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi  Murat Can Eskici, cinsel istirmarda bulundu. Ayşe T., kayınbiraderi Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #haber
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