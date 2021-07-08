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Konya'da feci kaza: Araçtan fırlayan 4 kişi öldü

Konya'da feci kaza: Araçtan fırlayan 4 kişi öldü
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:32

Konya'da, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada camdan fırlayan 4 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya’ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek’in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser’in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser’i Hastaneye kaldırdı. Otomobilden fırlayan sürücü Keser’in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Konya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #konya kaza #trafik kazası #ölüm
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