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Konya'da gençlerin tatil keyfi acı bitti: 5 ölü, 4 yaralı

Konya'da aşırı hız yaptığı öğrenilen bir araç kontrolden çıkınca refüjü aştı ve karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazada ölen gençlerin Beyşehir Gölü'ndeki plajdan döndükleri öğrenildi

04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:33

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.

Dilara Çoban (19) yönetimindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşın otomobil, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Ayşenur Boncuk (17) yaralandı. Çoban'ın aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Nisanur Karabulut (17) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Araçların çekilmesi ve yolun temezlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kaza ihbarının ardından sağlık ekibinin birkaç dakikada olay yerine ulaştığını belirterek, "Bugün Konya Beyşehir’de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.


BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Aynı araçta bulunan ve Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan, Veli Büyükaydın ve Sait Belgemen'in Keçeciler Mahallesi'nde oturdukları, ayrıca Şevval Karabulut ve Nisanur Karabulut'un da kardeş oldukları belirlendi. 5 gencin cenazelerinin otopsinin ardından Karatay ilçesine gönderileceği ve öğle saatlerinde defnedileceği belirtildi. Yaralıların tedavisine devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #trafik kazası #ölüm #aşırı hız kazası #konya kaza
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