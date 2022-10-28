İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI
İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI
0
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
0
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
0
TWITTER ARTIK ONUN!
TWITTER ARTIK ONUN!
0

Konya'da motosiklet TIR'a çarptı: 2 kişi öldü

Konya’da TIR’a çarpan motosikletteki Tunahan Karakök (20) ile Necati Evrim (18) yaşamını yitirdi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'da motosiklet TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
28 Ekim 2022 Cuma 14:56

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Kudüs Caddesi 10560 Sokak kavşağında meydana geldi. Tunahan Karakök yönetimindeki 42 BH 046 plakalı motosiklet, caddeden sokağa dönüş yapan Mahmut Acun yönetimindeki 01 ESZ 93 plakalı TIR’ın arka tekerleğine çarptı. Motosiklet sürücüsü Karakök kaza yerinde, yaralanan arkasındaki Necati Evrim ise ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü Mahmut Acun gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Musk'ın 'Kuş özgür kaldı' tweetine, AB'den yanıt!
Sonraki Haber
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Pendik'te bir kişi eşini öldürdü, intihar etti!
Pendik'te bir kişi eşini öldürdü, intihar etti!
0
Otomobilini park ederken öldürüldü!
Otomobilini park ederken öldürüldü!
0
Ev sahibinin döküntü eve istediği kira pes dedirtti!
Ev sahibinin döküntü eve istediği kira pes dedirtti!
0
Müslüme'nin ölümü ile ilgili yeni gelişme!
Müslüme'nin ölümü ile ilgili yeni gelişme!
0
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
0
TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak
TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.