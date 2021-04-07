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Konya'da uçak düştü: Pilot şehit oldu

Konya'da askeri eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Konya'da uçak düştü: Pilot şehit oldu
07 Nisan 2021 Çarşamba 14:35

Konya'da askeri eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür." dedi.

Bakanlık  "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi. MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Etiketler; #konya #uçak düştü
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