Konya'daki katliamda yeni gelişme: 10 gözaltı!

Konya'da, aynı aileden 7 kişinin evlerinden öldürüldüğü olaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, ''Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan K. ailesinin bir bireyi, iddiaya göre 2010 yılında Dedeoğulları ailesine ait kedi ile yavrularını alınca iki aile arasında husumet oluştu. İki aile arasında en son mayıs ayında kavga çıktı, taraflar karakolluk oldu.

K. ailesinden bir kişi, dün Dedeoğulları ailesinin evini gitti. Bu kişi, Dedeoğulları ailesinin fertlerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, 6 kişinin bahçede, 1 kişinin de evin içinde cesediyle karşılaştı. Evin bir bölümünde çıkan yangın ise çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2010 YILINDA BAŞLAYAN HUSUMET

Saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ölenlerin otopsi işlemlerinin yapılıp, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği belirtildi. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

''Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır.”

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 10 kişinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, ''Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' denildi.