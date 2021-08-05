Konya'daki katliamda yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı!

Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan, Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), olay günü 'uzlaşmak için' ailenin evine gittiğini öne sürdü

Olay, geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

KİRALADIĞI ARAÇLA KÖYÜNE KAÇTI

Kaçan Mehmet Altun, kiralık aracını kent merkezine 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğindeki Bozkır ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Tepelice Mahallesi yakınına terk etti. Aracın yerini uydu takip sisteminden tespit eden ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altun'un Tepelice Mahallesi'nde, babası ve dedesine ait evler başta olmak üzere tüm akrabalarının evlerini ve ahırlarını tek tek kontrol etti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Özel Harekat Polisi ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) de yakında bulunan Tepearası Mahallesi'ndeki, sahibi il ve yurt dışında olan boş evler olmak üzere tüm evlere baskın yapıp tek tek aradı. İnsansız hava aracının da kullanıldığı aramalarda, şüphelinin Tepelice ve Tepearası mahallelerinden kaçmış olabileceği ihtimali üzerine güzergahtaki Üçpınar Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık bölgedeki mağaralar, menfezler ve boş ağıllar da kontrol edildi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Özel Harekat timleri, Üçpınar Mahallesi yakınlarında dün arazi taraması yaparken saat 18.00 sıralarında Altun'u, saklandığı mezarlıkta fark etti. Polisi görünce kaçmaya çalışan Altun, havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı. Üzerinde yapılan aramada, saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca ve 18 mermi ele geçirilen Altun'un, bugüne kadar kırsal alandaki bahçelerde elma ve çeşitli meyveleri yiyerek beslendiği, ağaç kenarlarında yatıp uyuduğu belirtildi. Üzerinde, olay sırasında giydiği elbiselerle yakalanan Altun'un, günlerdir saklanmasına rağmen kıyafetlerinin çok fazla kirli olmaması dikkat çekti. Bitkin olmadığı gözlenen Altun, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

UZLAŞMAK İÇİN GİTMİŞ

Gözaltına alınan Mehmet Altun'un ilk ifadesinde, Dedeoğulları'nın evine, mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ablası Ayşe Keleş, halen tutuklu olan eniştesi Lütfi Keleş ve diğerleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçip, uzlaşma sağlamak için gittiğini öne sürdüğü belirtildi. Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtıp aile fertlerini bahçeye davet ettiğini, konuşma sırasında yüzündeki cerrahi maskeyi indirmesi üzerine ailenin kendisini tanıyıp tepki gösterdiğini belirten Altun, ''Uzlaşma sağlamak için eve gittim. Önce kendimi belediye yetkilisi olarak tanıttım. Maskeyi indirince beni tanıdılar. Beni tanıdıktan sonra üzerime yürüdüler. Ben de tabancamı çıkartıp, ablam ve eniştem hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini söyledim. Şikayetten vazgeçmeleri için kendi hazırladığım evrakı imzalamalarını istedim. Uzlaşmak için gitmiştik. Tepki gösterip üzerime yürümeleri nedeniyle ateş edip hepsini öldürdüm. Arkamda iz bırakmamak için yerde yattıkları sırada tekrar ateş edip, güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi için de evi ateşe vermek istedim'' dediği bildirildi.

SALDIRININ ARDINDAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

7 kişinin öldürülmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hamile eşi Zehra Altun, annesi İsmihan Altun, babası İbrahim Altun ve ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 11 yıllık eşi 3 çocuk annesi hamile Zehra Altun'un ise yaklaşık 10 gün sonra doğum yapması bekleniyor.

HUSUMET 2010 YILINDA BAŞLADI

Savcılık, husumetin 2010 yılında Yaşar Dedeoğulları'na ait kedinin yan komşusu Lütfi Keleş'in ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010 günü Lütfi Keleş'in eşi Ayşe Keleş ve kayınvalidesi İsmihan Altun, evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre traktörle geçen Yaşar Dedeoğulları, el işaretiyle İsmihan Altun'u gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.

İki aile bireyleri arasında 12 Mayıs'ta da kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve 1 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.