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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
04 Nisan 2022 Pazartesi 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliğin” ilgili  maddeleri  uyarınca belirli  süreli  statüde 2  (iki)  adet  Profesör  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanları  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  4  (dört)  adet  Araştırma  Görevlisi  2  (iki)  adet  Öğretim Görevlisi (ders verecek) olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet öğretim elemanı alınacaktır.

 

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki  genel  şartları  ve  ilan  edilen  özel  şartları  taşımaları  halinde  başvuru  dilekçesi  ve istenen   evraklarla   birlikte   Melikşah   Mahallesi   Beyşehir   Caddesi   No:   9   Meram  /KONYA adresinde bulunan Konya  Gıda ve Tarım Üniversitesi  Personel  Daire Başkanlığına şahsen  veya posta  (kargo)  ile  süresi  içinde  başvuru  yapmaları  gerekmektedir.


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