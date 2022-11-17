SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
0
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
0
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
0
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
0

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
17 Kasım 2022 Perşembe 10:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanları, sınıfları, dereceleri, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 - 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Sonraki Haber
Hava durumunu sunan sunucudan, başörtülü protesto
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
0
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
0
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
0
Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!
Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!
0
Tokat'ta köy muhtarı dahil 3 kişi ölü bulundu!
Tokat'ta köy muhtarı dahil 3 kişi ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.