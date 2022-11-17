Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanları, sınıfları, dereceleri, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 - 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

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