Konya Teknik Üniversitesi 7 kişi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 29 Ağustos ile 16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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