İZBAN 12 YAŞINDA!
İZBAN 12 YAŞINDA!
0
ÜNLÜ RAPÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ RAPÇİ HAYATINI KAYBETTİ
0
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ
0
YARIŞMADA İLGİNÇ OLAY!
YARIŞMADA İLGİNÇ OLAY!
0

Konya Teknik Üniversitesi 7 kişi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Konya Teknik Üniversitesi 7 kişi alacak
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 29 Ağustos ile 16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Orman Genel Müdürlüğü 338 kişi alacak
Sonraki Haber
Akdeniz Üniversitesi 19 kişi alacak
Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
0
Akdeniz Üniversitesi 19 kişi alacak
Akdeniz Üniversitesi 19 kişi alacak
0
Orman Genel Müdürlüğü 338 kişi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 338 kişi alacak
0
Sedat Peker'in açıklamaları sonrası 6'lı masa harekete geçiyor!
Sedat Peker'in açıklamaları sonrası 6'lı masa harekete geçiyor!
0
'Mutluyuz' yazan araçlarının yanında bıçaklandı!
'Mutluyuz' yazan araçlarının yanında bıçaklandı!
0
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı: 5 ölü, 36 yaralı!
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı: 5 ölü, 36 yaralı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.