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Konya Teknik Üniversitesi personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
26 Temmuz 2022 Salı 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için 25 Temmuz'da başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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