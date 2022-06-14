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Konya Teknik Üniversitesi personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
14 Haziran 2022 Salı 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi  birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 14 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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