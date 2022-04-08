GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
0
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
0
KÖPEĞİM NEDEN İNLİYOR?
KÖPEĞİM NEDEN İNLİYOR?
0
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0

Köpeğim neden inliyor?

Ağlamaklı sesler ve inlemeler köpeklerin arzularını, heyecanlarını, acılarını, streslerini dile getirmelerinin bir yoludur. Köpeğiniz ağlamaklı sesler çıkarıyorsa mutlaka size bir şey söylemeye çalışıyor olabilir. Peki köpeğimizin tam olarak ne demek istediğini nasıl anlayabiliriz?

Köpeğim neden inliyor?
08 Nisan 2022 Cuma 11:25

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Veteriner Dr. Murat Akbaş, köpeklerin sızlanmasının yaygın nedenleri ve mızmızlanmanın nasıl durdurulacağı konusunda şu bilgileri verdi:

“Köpeğiniz aşırı derecede mızmızlanıyorsa, nedenini öğrenmeye çalışmak en iyisidir.

Köpeğinizin dahil olmadığı bir şey yapıyorsanız, (bir telefon görüşmesi, işe odaklanmak, başka bir evcil hayvanla ilgilenmek gibi) sızlanmalar meydana gelebilir.

Köpeğiniz sizden yürüyüş, yemek veya oyuncak gibi bir şey isterse, size söylemek için sızlanabilir.

Can sıkıntısından dikkatinizi çekmek için sızlanabilir.

Bir köpek endişeli veya korktuğunda da sızlanır.

Bir çok köpek hasta veya acı çekiyorsa sızlanır. Köpeğiniz çok mızmızlanıyorsa ve diğer nedenleri ortadan kaldırdıysanız, veterinere gitmelisiniz.

MIZMIZLANMA NASIL DURDURULUR?

Köpeğinizi sızlandığı için asla cezalandırmayın veya bağırmayın, saldırgan davranışlara yol açabilir.

Köpeğinizin isteğine hemen teslim olmayın. Her seferinde teslim olursanız, sonunda mızmız bir köpeğe sahip olabilirsiniz.

Gerçek bir ihtiyaç olmadığından eminseniz, sızlanmasını görmezden gelmek en iyisidir.”

Etiketler; #köpek #köpek mızmızlanma #köpek bakımı #köpek inleme
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir'den 3 yılda 12 milyar liralık yatırım
Sonraki Haber
İzmir'de esnaf odaları da isyanda: Zamların suçlusu esnaf değil
46 işyeri kiraya verilecek
46 işyeri kiraya verilecek
0
6 işyeri kiraya verilecek
6 işyeri kiraya verilecek
0
Ak Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı sahur tepkilere neden oldu
Ak Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı sahur tepkilere neden oldu
0
Önce bakan gitti, şimdi de yardımcıları. Erdoğan'dan yeni atamalar
Önce bakan gitti, şimdi de yardımcıları. Erdoğan'dan yeni atamalar
0
Polis aracının camından kaçmaya çalıştı! O anlar görüntülendi
Polis aracının camından kaçmaya çalıştı! O anlar görüntülendi
0
Hayvan otelinden 8 köpek ölü bulundu
Hayvan otelinden 8 köpek ölü bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.