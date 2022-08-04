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Köpek saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili korkunç görüntüler ortaya çıktı!

Geçtiğimi aylarda köpek saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili korkunç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Asiye'nin annesinin küçük kıza tasma taktığı, ellerini ve kollarını bağladığı görülüyor. Görüntüler tepki çekerken, vatandaşlar Asiye'ye sahip çıkılmasını istedi

Köpek saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili korkunç görüntüler ortaya çıktı!
04 Ağustos 2022 Perşembe 10:42

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye, daha sonra taburcu edilerek evine gönderilmişti.

Asiye A.'nın olaydan önce evinde çekildiği öğrenilen görüntüler ise büyük tepki çekti. Görüntülerde küçük kız çocuğunun annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfre maruz bırakılarak psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Görüntülerde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırdığı görülüyor. Başka bir görüntüde annenin, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

'EVLADIMIZA HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET UYGULAMAYIZ'

Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade eden Hüseyin A., "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.

Etiketler; #asiye #asiye köpek saldırısı #asiye tasma #asiye istismar
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