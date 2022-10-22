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Köpeklerden kaçan kedi, polise sığındı

Düzce'de, sokak köpeklerinin kovaladığı kedi, kaza için bölgede bulunan polis ekibinin aracına girdi. Ekipler, araçla bölgeden uzaklaştırdıkları kediye 'Siren' adını verdi, su ve mama ile besleyip, daha sonra doğal ortamına bıraktı

Köpeklerden kaçan kedi, polise sığındı
22 Ekim 2022 Cumartesi 11:29

Kalıcı Konutlar bölgesinde maddi hasarlı bir kazaya bakan polis memurları, tutanak tuttu. Polis memurları İbrahim Çakır ve Davut Şar, araçlarına geri döndüklerinde açık olan camdan içeri giren kedinin, torpidonun üzerinde korkmuş halde saklanmaya çalıştığını gördü. Ekipler, sokak köpeklerinin aracın etrafında olduğunu görünce kedinin onlardan kaçarak araçlarına sığındığını fark etti. Polis memurları kedi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Ekipler, kediye mama ve su vererek karnını doyurdu. Kediye 'Siren' adını veren polis ekipleri, ardından onu doğal ortamına bıraktı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kedi #köpek #haber
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