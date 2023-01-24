Korku dolu anlar! Vinç sepetinde içki içip, etrafa ateş açtı

Bursa’da 10 metrelik bir vincin sepetine çıkan Ömer A. (45), bir yandan içki içerken, bir yandan da elindeki tabancayla rastgele ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Ömer A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı

24 Ocak 2023 Salı 09:44

Olay, önceki gün merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Kayapa Barajı civarında meydana geldi. Bir vincin sepetine çıkan Ömer A., 10 metre yükseklikte içki içerek elindeki tabancayla havaya 15 kez ateş açtı. Olay, çevrede oturanları endişelendirdi. Bazı kişilerin cep telefonu ile kaydettiği olay sırasında Ömer A.'nın, "Komşular herkese afiyet olsun, hani alkış yok” diyerek seslendikten sonra tabanca ile ateş açtığı görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 18 ayrı suç ve 3 gözaltı kaydı olan Ömer A. olduğunu belirledi. Ömer A., savcılık talimatıyla, Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 2. Alaca Sokak’taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, 1 antika tabanca, 611 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ile ‘Ruhsatsız tüfek taşımak ve bulundurmak’ suçlarından işlem yapılan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #vinç sepeti #içki
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