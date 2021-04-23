BU UYGULAMAYA DİKKAT!
BU UYGULAMAYA DİKKAT!
0
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
0
KRİPTO PARA ADIMI!
KRİPTO PARA ADIMI!
0
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
0
banner738

Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!

Adana'da, F.K., evin bahçesinde tartıştığı babası Halil Keser (75) ve ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elindeki bıçakla kaçmaya çalışan F.K., devriye görevinde bulunan polis ekiplerince yakalandı

Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
23 Nisan 2021 Cuma 08:56

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan F.K., henüz bilinmeyen nedenle babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser ile evin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., evin mutfağından aldığı bıçakla babası ve ağabeyine saldırdı. Babası ve ağabeyini defalarca bıçaklayan F.K., ardından elindeki bıçakla evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye görevinde bulunan polis ekiplerince yakalandı. Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Ufuk Keser ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Ufuk Keser de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #babasını öldürdü #kardeşini öldürdü #ölüm
Önceki Haber
Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!
Sonraki Haber
En duygusal 23 Nisan!
Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
0
Kılıçdaroğlu çocuklarla çevrim içi buluştu!
Kılıçdaroğlu çocuklarla çevrim içi buluştu!
0
İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!
İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!
0
Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!
Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!
0
Thodex'in kurucusundan açıklama geldi
Thodex'in kurucusundan açıklama geldi
0
İki kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü!
İki kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.