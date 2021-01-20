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Korkunç olay! Doğum yaptıktan sonra...

Kocaeli'nde iddiaya göre evde doğum yapan kadın daha sonra bebeğini öldürdü

Korkunç olay! Doğum yaptıktan sonra...
20 Ocak 2021 Çarşamba 11:54

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre hamile olan 29 yaşındaki 3 çocuk annesi M.T. sancılarının başlamasının ardından evinde doğum yaptı. Doğum sonrası cinnet getiren kadın daha sonra ise eline bıçağı alarak yeni doğum erkek bebeğini bıçakladı.

Kanaması olan kadın daha sonra özel bir hastaneye gitti. Olay polise bildirilince polis ekipleri M.T.'nin yaşadığı eve gitti. Evde inceleme yapan ekipler yeni doğan bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Bebeğin cesedi morga kaldırılırken, baba H.T. ise gözaltına alınıp ifadesi de alındıktan sonra serbest bırakıldı.

M.T.'nin ise hastane odasının önünde polis nöbet tutuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #evde doğum #bebeğini öldürdü
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