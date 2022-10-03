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Korkut Ata Üniversitesi 43 kişi alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü 43 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Korkut Ata Üniversitesi 43 kişi alacak
03 Ekim 2022 Pazartesi 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Korkut Ata Üniversitesi Akademik Birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 17 Ekim 2022 tarihine kadar sürecektir.

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