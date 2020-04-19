'Korona Günlükleri' sürüyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçen hafta Ataol Behramoğlu ile başlayan “Korona Günlükleri”, bugün İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i, 22 Nisan Çarşamba günü de Psikiyatr Dr. Bülent Çekem’i konuk edecek.

'Korona Günlükleri' sürüyor
19 Nisan 2020 Pazar 10:39

“Korona Günlerinde Basın” konulu söyleşiye katılacak Misket Dikmen, sağlık haberciliğinden basında yaşanan sorunlara, birçok konuda görüşlerini paylaşırken, “Korona Günlerinde Ruh Sağlığımız” başlığı altında Dr. Bülent Çekem, karantinanın sağlıklı ve üretken yaşanması için önerilerini anlatacak. Haluk Işık’ın sunduğu “Korona Günlükleri”, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16.00’da başlayacak ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Büyük ilgi gördü

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Ayın Konuğu etkinliklerimizin devamı olarak tasarladığımız “Korona Günlükleri”, Sayın Ataol Behramoğlu’nu ağırladığımız ilk programın gördüğü büyük ilgiyle, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtladı. Bireysel ve toplumsal sağlığımız için evde kaldığımız bugünlerde, bir yandan üstümüze düşenleri yerine getiriyor, bir yandan da hemşerilerimize ve bizi yurt içi ve dışından izleyen insanlarımıza nitelikli etkinliklerle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Karantina hayattan kopmak ya da ertelemek değildir. Bu hafta ağırlayacağımız Sayın Dikmen ve Dr. Çekem’e teşekkür ederken, herkesi “Korona Günlükleri”ni birlikte yazmaya davet ediyorum.” 

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