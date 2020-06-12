Korona Virüs Önlemleri Kapsamında 18 Yaş Altı Önlemleri Sürüyor!

Güncel haber; Korona virüs kapsamında normalleşme süreci başladı ancak 18 yaş altı için sınırlamalar devam ediyor.

Güncel haber ; Korona virüs kapsamında normalleşme süreci başladı ancak 18 yaş altı için sınırlamalar devam ediyor. Sağlık Bakanı son yaptığı basın açıklamasında da maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı için belirli günlerde sokağa çıkma izni getirildiğini belirtti.

Normalleşme Devam Ediyor!

Son dakika ; salgında gerileme olması, vaka ve ölüm sayılarında azalma görülmesi önlemlerin hafiflemesini sağladı. 18 yaş altının sokağa çıkma izninin bitip bitmeyeceği ise merak konusu oldu!

Şu anda 18 yaş altı çocuklar ve gençler belirlenen gün, saatlerde sokağa çıkabiliyorlar. 18 yaş altı çocuklar Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabilirler.

18 yaş altı çocuklar aynı zamanda aileleri ile birlikte şehir içi veya şehirlerarası yolculuk yapabilirler. Yazlığa veya tatile yine aileleriyle gitme izinleri bulunuyor. Tatile gittiklerinde ise otel ev alanı gibi sayılacak.

18-20 Yaş için Sınırlama Kalktı!

Korona virüs haberler ; Korona virüs önlemleri kapsamında 18-20 yaş arasına da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son yayınlanan genelge ile 31.12.2002 tarihinden önce doğan gençler için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

İhtiyaç halinde sokağa çıkma yasakları bulunan 0-18 yaş grubu, aile büyüklerine, bakıcılara, kreşlere, veli veya vasilerinin gözetimi altında götürülebilirler. Yolculuk yapabilirler.

Türkiye’de ve Dünyada Korona Virüs Son Durum!

Haber ; tüm dünyada Corona virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 330 bini aştı! Şu an Türkiye’de ise yaklaşık 166 bin civarında vaka sayısı bulunuyor. Salgının hızındaki azalmaya rağmen hala birçok ülkede pandemi tehditi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamasında özellikle son 3 haftada test sayısını oldukça arttırdıklarını belirtti. En son yapılan açıklamada ise o güne ait test sayısının 52 bin 305 olduğunu ifade eden Koca, vaka sayısının 867 olduğunu da söyledi. Vefat sayısında azalma devam ediyor; 24 kişi Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen vaka sayısı ise 934 olarak açıklandı. Türkiye’de şu anda yoğun bakım hasta sayısı 612 iken, entübe hasta sayısı ise 261.







