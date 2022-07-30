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Koronavirüs nedeniyle 1 haftada 157 kişi öldü!

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi

Koronavirüs nedeniyle 1 haftada 157 kişi öldü!
30 Temmuz 2022 Cumartesi 08:36

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #vaka sayısı
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