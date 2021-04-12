Koronavirüs nedeniyle 1 Mart'tan bu yana 26 öğretmen öldü!

1 Mart’tan bu yana en az 26 öğretmenin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Orhan Yıldırım, ''Aşılanan öğretmen sayısı yüzde 7-8’lerde. Öğretmenler ile eğitimciler aşılanmıyorsa o zaman bu aşılar kime yapılıyor” diye sordu

Yüz yüze eğitimin başladığı 1 Mart’tan bu yana 26 öğretmen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Pandeminin başından bu yana 250’ye yakın eğitimcinin Covid-19'dan yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini söyleyem Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Hastanelerde çok sık ‘bulaşıcı hastalık’ ya da ‘kalp durması’ gibi ölüm raporları düzenleniyor. Ama ’virüs sebebiyle öldü’ denen öğretmen sayısı 26. Aşılanan öğretmen sayısı yüzde 7-8’lerde. Mutant virüs gençlere de bulaşıyor. Böyle giderse eğitimcilerin hastalanma ve ölüm oranı artacak” dedi.

Vaka ve ölümlerin önüne geçebilmek için eğitimcilerin bir an önce aşılanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım “Söyledikleri doğru ise 10-15 milyon aşı geldi ve öğretmenler ile eğitimciler aşılanmıyorsa o zaman bu aşılar kime yapılıyor” diye sordu. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan Yıldırım “Elimizde net veriler yok, MEB’e bunu sorduk ancak açıklamadı. Sağlık Bakanlığı da hangi meslek gruplarından ne kadar kaybımız var bunu da açıklamadı” şeklinde konuştu.

İKİ GÜNDE DÖRT EĞİTİM EMEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul, İzmir, Edirne ve Kütahya’da dört eğitim emekçisi son iki günde salgın sebebiyle yaşamını yitirdi. Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Dereköy İlk ve Ortaokulu’nda Müdür Yardımcılığı yapan 2 çocuk babası öğretmen Yakup Sevinç (47), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Nizamettin Uysal, bir aydır tedavi gören Edirne Keşan Anadolu Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni Sadiye Durusoy Yağcı ile İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde Fizik öğretmeni Berrin Gür de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN VAKA SAYILARINI KATLADI

Eğitim Sen’in açıkladığı “Yüz Yüze Eğitimde Vaka Tablosu”na göre; 15 Şubat-5 Mart’ta 95 öğretmende görülen vaka sayısı 6 katı, 97 öğrencide görülen vaka sayısı ise 10 katı aştı. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 141’e, 12-19 Mart haftasında 475’e, 19-26 Mart haftasında 669’a yükseldi.

15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 97 öğrencide görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı 5 Mart-12 Mart haftasında 269’a, 12 Mart-19 Mart haftasında 433’e, 19 Mart-26 Mart haftasında 1125’e yükseldi. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 10 hizmetli ve memurda görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 22’ye, 12-19 Mart haftasında 35’e ve 19-26 Mart haftasında 43’e yükseldi.