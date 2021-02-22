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Koronavirüs nedeniyle 2 doktor daha öldü!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki sağlık emekçisinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu

Koronavirüs nedeniyle 2 doktor daha öldü!
22 Şubat 2021 Pazartesi 14:41

Koronavirüs mücadelesinde ön safhada yer alan sağlık emekçilerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre 2 sağlık emekçisi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı sosyal medya paylaşımlarına göre, Manisa'da özel bir hastanede çalışan Üroloji Uzmanı Dr. L. Aktan Kokuoğlu ve Kayseri Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Emrullah Maraş koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Etiketler; #Koronavirüs #doktor ölüm #korona ölüm
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