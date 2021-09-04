Koronavirüs nedeniyle tahliye edildi, karısını boğazını keserek öldürdü!

Mardin'in Savur ilçesinde Abdulkadir Pulent (62), eşi Emine Pulent'i (61) götürdüğü üzüm bağında bıçakla boğazını keserek öldürdü. Daha önce de eniştesini öldüren Pulent’in 27 yıl cezaevinde kaldığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği belirtildi

Olay, dün öğle saatlerinde Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışında bulunan kendilerine ait üzüm bağına götürdü. Burada Abdulkadir Pulent, tartıştığı eşi Emine Pulent'i boğazını keserek öldürdü. Olayın duyulmasının ardından köylüler jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı. Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü. Buradaki otopsi sonrası yakınları tarafından tesli alınan Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. 27 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi. Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

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