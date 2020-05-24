Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 340'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 24 bin 589 testten 1141'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 32 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 340 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 118 bin 694'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 24 bin 589 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirirken, 1092 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, toplam vaka sayısı 156 bin 827, toplam vefat sayısı 4 bin 340, toplam yoğun bakım hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 385, toplam iyileşen hasta sayısı ise 118 bin 694 oldu.

'İYİLEŞEN HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" değerlendirmesinde bulundu.