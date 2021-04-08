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Koronavirüste vaka sayısı patladı. Herkes şimdi bu açıklamayı bekliyor

Koronavirüste zor günler yaşanıyor. Türkiye'de günlük vaka sayısı 54 bini aştı. Ölüm sayısı da yükselişe geçti

Koronavirüste vaka sayısı patladı. Herkes şimdi bu açıklamayı bekliyor
08 Nisan 2021 Perşembe 10:44

Koronavirüs son günlerde kontrolden çıktı. Vaka sayılarında ve ölüm sayılarında çok hızlı bir artış yaşanmaya başladı.

 

Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı koronavirüs verilerinde günlük tespit edilen vaka sayısı 54 bin 740 olduğu belirtildi. Bunlardan 2 bin 203 kişide hastalık belirtisi tespit edildi. Dün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 276 olarak açıklandı.


Cumhurbaşkanı sinyal verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada kapanmanın sinyalini verdi. Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklaması kapanma sinyali olarak yorumlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Gözler ise çıkacak kararlarda. Vatandaşlar Ramazan ayında kapanma var mı yok mu onu öğrenmek istiyor.

Etiketler; #Koronavirüs #vaka sayısı #ölüm #sağlık bakanlığı #tam kapanma
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