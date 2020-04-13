Koronavirüsten can kaybı bin 296'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti. Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.

İyileşen hasta sayısında artış

Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi.