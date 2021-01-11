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Koronavirüsten kaçan anne ve oğlu sobadan zehirlendi

Koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek istedikleri için İstanbul'dan Antalya'ya giden anne ve oğlu, sobadan zehirlenerek öldü

Koronavirüsten kaçan anne ve oğlu sobadan zehirlendi
11 Ocak 2021 Pazartesi 12:20

Alınan bilgiye göre 73 yaşındaki Raziye Tırtıl ve 50 yaşındaki oğlu Recep Tırtıl, 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek istediler. Anne ve oğul virüsten korunmak için Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan yazlık evlerine gittiler.

Yarpuz Mahallesi'nde oturan anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, şüphe üzerine ailenin evine gitti. Zile basan ancak yanıt alamayan yakınları bunun üzerine kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde anne ve oğlu hareketsiz yatarken bulan kişiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede anne ve oğlun sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Anne ve oğlun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #soba zehirlenme
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