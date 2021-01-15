Koronavirüsten kaçtı bu adacığa yerleşti

Pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan 25 yaşındaki genç, Keban Baraj Gölü'nde bulunan adacığa yerleşti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşen 25 yaşındaki Onur Demir, pandemi sürecinin başlaması ile çareyi ailesinin yaşadığını Tunceli'ye yerleşmekte buldu. Çemişgezek İlçesinde bulunan Kıraçlar köyündeki ailesinin yanına gelen Demir, daha sonra ihtiyaç kredisi çekerek kendisine bir tekne satın aldı.

İlçede bulunan Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapmaya başlayan Demir, sabahın ilk ışıkları ile göle 3 bin metrelik bir ağ seriyor. Demir daha sonra gün içinde bu ağlaçır sudan çıkartarak balıkları yakalıyor.

İşi bittikten sonra da barajın ortasında bulunan adacığa teknesini yanaştıran Demir, avladığı balıklardan yiyerek besin ihtiyacını karşılıyor. Demir geceleri de teknesinde uyuyarak, virüsten izole bir yaşam sürüyor.

Koronavirüsten hiç etkilenmediğini ve bu yüzden de kafasının çok rahat olduğunu anlatan Demir, gününün büyük çoğunluğunu teknede geçirdiğini söyledi. Adacıkta yemeğini yediğini, kitabını okuduğunu anlatan Demir, havanın güzel olduğu zamanlarda gece de ava çıktığını ifade etti.



Büyükşehirlerde zorlu işlerde çalışmaktansa, barajın ortasında kendi işini yapmanın keyfinden bahseden Demir şöyle devam etti: "Yaz aylarında balık daha çok verimli, kış aylarında ise çok zor oluyor ve balık çok az çıkıyor. Yaz aylarında 100 kilo yakalarken kış aylarında 40 kiloya kadar düşebiliyor. İstanbul’da zorlu ve sıkıntılı işleri bıraktıktan sonra burada tekne alarak kendi işimi yapmam benim için bu koronavirüs salgın sürecinde çok olumlu oldu. Hatta büyük şehirlerdeki arkadaşlarım bana bu süreçte hiç etkilenmediğimi ve çok şanslı olduğumu söylüyorlar. Benim hayalim, daha büyük ve lüks bir tekne alarak daha iyi ağlarla daha çok balık yakalamak. Bende manevi bir değere sahip olan bu adaya küçük de olsa bir kulübe tarzında ev yapmak isterim. Burası martıların ve ördeklerin olduğu çok güzel bir yer. Buranın suyu pırıl pırıl. Yaz aylarında burada çok yüzüyordum. Sürekli burada olduğum için de buraya çok alıştım."