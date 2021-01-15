ERKEN BOŞALMA DEPRESYON NEDERİ
ERKEN BOŞALMA DEPRESYON NEDERİ
0
EVDEN ÇALIŞMA TÜKENMİŞLİK NEDENİ
EVDEN ÇALIŞMA TÜKENMİŞLİK NEDENİ
0
OBEZİTE VİRÜS RİSKİNİ ARTIRIYOR
OBEZİTE VİRÜS RİSKİNİ ARTIRIYOR
0
TRUMP'A BİR DARBE DAHA
TRUMP'A BİR DARBE DAHA
0

Koronavirüsten kaçtı bu adacığa yerleşti

Pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan 25 yaşındaki genç, Keban Baraj Gölü'nde bulunan adacığa yerleşti

Koronavirüsten kaçtı bu adacığa yerleşti
15 Ocak 2021 Cuma 09:55

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşen 25 yaşındaki Onur Demir, pandemi sürecinin başlaması ile çareyi ailesinin yaşadığını Tunceli'ye yerleşmekte buldu. Çemişgezek İlçesinde bulunan Kıraçlar köyündeki ailesinin yanına gelen Demir, daha sonra ihtiyaç kredisi çekerek kendisine bir tekne satın aldı.

İlçede bulunan Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapmaya başlayan Demir, sabahın ilk ışıkları ile göle 3 bin metrelik bir ağ seriyor. Demir daha sonra gün içinde bu ağlaçır sudan çıkartarak balıkları yakalıyor.

İşi bittikten sonra da barajın ortasında bulunan adacığa teknesini yanaştıran Demir, avladığı balıklardan yiyerek besin ihtiyacını karşılıyor. Demir geceleri de teknesinde uyuyarak, virüsten izole bir yaşam sürüyor.

Koronavirüsten hiç etkilenmediğini ve bu yüzden de kafasının çok rahat olduğunu anlatan Demir, gününün büyük çoğunluğunu teknede geçirdiğini söyledi. Adacıkta yemeğini yediğini, kitabını okuduğunu anlatan Demir, havanın güzel olduğu zamanlarda gece de ava çıktığını ifade etti.


Büyükşehirlerde zorlu işlerde çalışmaktansa, barajın ortasında kendi işini yapmanın keyfinden bahseden Demir şöyle devam etti: "Yaz aylarında balık daha çok verimli, kış aylarında ise çok zor oluyor ve balık çok az çıkıyor. Yaz aylarında 100 kilo yakalarken kış aylarında 40 kiloya kadar düşebiliyor. İstanbul’da zorlu ve sıkıntılı işleri bıraktıktan sonra burada tekne alarak kendi işimi yapmam benim için bu koronavirüs salgın sürecinde çok olumlu oldu. Hatta büyük şehirlerdeki arkadaşlarım bana bu süreçte hiç etkilenmediğimi ve çok şanslı olduğumu söylüyorlar. Benim hayalim, daha büyük ve lüks bir tekne alarak daha iyi ağlarla daha çok balık yakalamak. Bende manevi bir değere sahip olan bu adaya küçük de olsa bir kulübe tarzında ev yapmak isterim. Burası martıların ve ördeklerin olduğu çok güzel bir yer. Buranın suyu pırıl pırıl. Yaz aylarında burada çok yüzüyordum. Sürekli burada olduğum için de buraya çok alıştım."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #pandemi #tunceli #adacığa yerleşti
Önceki Haber
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı
Sonraki Haber
Dolar 7.40'ın altına düştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.