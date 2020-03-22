Koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 13 bin 49’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 307 bin 280’e yükselirken; 92 bin 375 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1368 kişi yaşamını yitirirken; 31 bin 846 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, Çin’de yayılmayı durdursa da dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825’e yükselirken; vaka sayısı da 53 bin 578’e çıktı. İtalya’da son 24 saatte, 793 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 6 bin 557 arttı. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1556’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 20 bin 610’a çıktığını bildirdi.

ABD’DE ölü ve vaka sayısı patladı

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 26 bin 747 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 340 olarak açıklandı. 12 bin 315 vakanın bulunduğu New York kentinde 76 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler ise başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 94 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1793 vaka bulunurken; 27 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya’da ise 1470 vaka bulunuyor.

Avrupa virüsle mücadele ediyor

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 22 bin 364’e yükselirken; 84 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 14 bin 485 kişide virüs tespit edildiği ve 562 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 25 bin 496’ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 1381’e ulaştığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 234’e, vaka sayısının da 5 bin 67’ye çıktığı belirtildi.