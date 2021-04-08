ÜNLÜ ŞARKICI YUMURTACI OLDU
ÜNLÜ ŞARKICI YUMURTACI OLDU
0
MARKETTE KORKUTAN ANLAR
MARKETTE KORKUTAN ANLAR
0
DENİZLER DE TEHLİKEDE!
DENİZLER DE TEHLİKEDE!
0
OYUNCU KORONAVİRÜSE YENİLDİ
OYUNCU KORONAVİRÜSE YENİLDİ
0

Koronavirüsü yok saydılar, indirime koştular!

Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi

Koronavirüsü yok saydılar, indirime koştular!
08 Nisan 2021 Perşembe 13:54

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.

Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı. Polis ekipleri, işletmeye yönelik ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, market de kapatıldı.

Öte yandan açılışa gelen bazı kişilerin, kalabalıktan uzak durmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) kateneri (yüksek gerilim hattı) yakınlarında oturduğu görüldü. Polis ekipleri, bu kişileri de tehlike nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #market indirim #indirim izdihamı
Önceki Haber
Uzundere'de üçüncü etabın kuraları da çekildi
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Birileri siyasete girerek köşeyi döndü
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Koronavirüste vaka sayısı patladı. Herkes şimdi bu açıklamayı bekliyor
Koronavirüste vaka sayısı patladı. Herkes şimdi bu açıklamayı bekliyor
0
Suriye kırsalında havanlı saldırı: 2 şehit
Suriye kırsalında havanlı saldırı: 2 şehit
0
Korkunç cinayet: Cesedi parçalayıp...
Korkunç cinayet: Cesedi parçalayıp...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.