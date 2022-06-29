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Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
29 Haziran 2022 Çarşamba 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 28 Haziran'da başlayacak ve 8 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.


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