ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
0
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
0
EGE FUTBOLUNDA TARİHİ TEHLİKE!
EGE FUTBOLUNDA TARİHİ TEHLİKE!
0
MARKETE UÇAK GİRDİ!
MARKETE UÇAK GİRDİ!
0

Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
29 Mart 2022 Salı 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Savunma Sanayii Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır.

 

İşe alınacak adayların deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 - 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İstanbul Medipol Üniversitesi 45 kişi alacak
Sonraki Haber
Markete uçak girdi: 3 ölü, 4 yaralı!
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!
0
Bursa'da 'kimyasal madde' paniği
Bursa'da 'kimyasal madde' paniği
0
Onur Anıtı'nı yıkmaya çalışmıştı: Uyuşturucu etkisindeydim!
Onur Anıtı'nı yıkmaya çalışmıştı: Uyuşturucu etkisindeydim!
0
Gençlerin tabanca ile oyunu acı bitti! Artık göremeyecek!
Gençlerin tabanca ile oyunu acı bitti! Artık göremeyecek!
0
Bir evde 4 ceset bulundu!
Bir evde 4 ceset bulundu!
0
Dünyanın gözü Dolmabahçe'de! Ukrayna-Rusya görüşmesi başladı
Dünyanın gözü Dolmabahçe'de! Ukrayna-Rusya görüşmesi başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.