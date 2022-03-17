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KOSTÜ öğretim üyesi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

KOSTÜ öğretim üyesi alacak
17 Mart 2022 Perşembe 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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