Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 141 bin 380'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 141 bin 380'e yükseldi
09 Haziran 2020 Salı 21:17

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

"Tedbir azalırsa, tehdit artacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu. Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.

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