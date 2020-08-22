Kovid-19'u yenenlerin sayısı 236 bin 370'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Kovid-19'u yenenlerin sayısı 236 bin 370'e ulaştı
22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:51

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı, 1309 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 801 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370'e çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, vaka sayısı 257 bin 32, vefat sayısı 6 bin 102 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Tedbir alalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

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