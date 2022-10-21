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KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu

KPSS sonuçları açıklandı
21 Ekim 2022 Cuma 12:53

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS ÖABT Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun 'A' olarak verilen doğru cevabın 'B' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kpss #kpss sonuçları
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